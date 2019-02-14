شؤون فلسطينية

الخارجية: قطع خطوط المياه عن تجمعات مسافر يطا لن يمر دون مُساءلة

الخارجية: قطع خطوط المياه عن تجمعات مسافر يطا لن يمر دون مُساءلة
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين، الحملة الاحتلالية الرامية إلى اقتلاع وتهجير المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم ومساكنهم في مسافر يطا، بهدف ابتلاعها والسيطرة عليها، تمهيداً للاستيطان فيها وتوسيع المستوطنات المحيطة. 

وبينت الوزارة، أن قوات الاحتلال صعدت في الأسابيع الأخيرة من هجماتها الوحشية والتخريبية ضد المسافر، وقامت بتدمير وتجريف الطرق المؤدية إليها، وبالأمس أقدمت على قطع خطوط المياه المغذية لـ 17 تجمعاً في المنطقة. 

كما دانت الوزارة عمليات التطهير العرقي المتواصلة لتفريغ الأغوار الشمالية من ساكنيها الأصليين عبر تكامل واضح في الأدوار بين جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة، بهدف السيطرة عليها وتخصيصها لأغراض إقتصادية وسكنية إستيطانية، فتارة يتم إخلاء وترحيل المواطنين الفلسطينيين بالقوة من أراضيهم بحجة التدريبات العسكرية، وأخرى يتم طردهم منها عبر غارات تلك الميليشيات المستمرة في وضح النهار، وهو الأمر ذاته الذي يتكرر باستمرار على امتداد الأرض الفلسطينية، كما حصل صبيحة هذا اليوم في قرية "سكاكا" وسط الضفة الغربية.

وأكدت الوزارة، أن قطع إمدادات المياه وحرمان المواطنين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال من الحق في المياه، هي جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وفقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والأخلاق البشرية، يجب أن لا تمر دون حساب، كما أن هذه الجريمة البشعة تكشف الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال وزيف ما يدعيه نتنياهو ويروج له من على كل منبر دولي حول (إنسانية) إسرائيل و (قدراتها التكنولوجية) في مساعدة الدول المحتاجة لاستصلاح مصادر المياه فيها وتزويد السكان بها.

وتتابع وزارة الخارجية والمغتربين هذه الجرائم بحجم خطرها على حياة الإنسان الفلسطيني وحقه في أرضه وتحصيل حقوقه في السكن والمياه والحركة وغيرها، من خلال التواصل مع المقررين الخاصين لهذه الحقوق تحديداً، وعبر طرح هذه الجرائم أمام مجلس حقوق الإنسان وفي اللقاءات المحددة مع المفوض السامي لحقوق الإنسان. 

لا يجب أن تمر هذه الجرائم أبداً، ويجب على مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية التعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين للكشف عن هذه الجرائم وفضحها على المستوى الدولي، وفي تشكيل لوبي حقوقي دولي ضاغط لإجبار المجتمع الدولي ومؤسساته على تحمل مسؤولياتهم وفي مساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ومحاسبتها على هذه الجرائم المستمرة بحق الإنسان الفلسطيني ووجوده على أرضه.

أخبار ذات صلة

خبير في شؤون القدس: الاحتلال في طريقه لإقامة كنيس يهودي وسط الأقصى

خبير في شؤون القدس: الاحتلال في طريقه لإقامة كنيس يهودي وسط الأقصى

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل (506) فلسطينيين خلال كانون الثاني 2019

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل (506) فلسطينيين خلال كانون الثاني 2019

مركز حقوقي يناقش قرار إلزام الإعلاميين بالحصول على بطاقة صحفية

مركز حقوقي يناقش قرار إلزام الإعلاميين بالحصول على بطاقة صحفية

خريشة: إعلان قائمة أسماء الشركات العاملة بالمستوطنات نهاية الشهر الجاري

خريشة: إعلان قائمة أسماء الشركات العاملة بالمستوطنات نهاية الشهر الجاري

أبو مرزوق: هناك من يخترع معارك وهمية حول منظمة التحرير

أبو مرزوق: هناك من يخترع معارك وهمية حول منظمة التحرير

مستوطنون يجددون اقتحاماتهم الاستفزازية للأقصى

مستوطنون يجددون اقتحاماتهم الاستفزازية للأقصى

رئيس سلطة المياه يتسلم دعوة رسمية للمشاركة في قمة المياه في بودابست

رئيس سلطة المياه يتسلم دعوة رسمية للمشاركة في قمة المياه في بودابست

الجهاد الإسلامي: لقاءات (وارسو) وصمة عار على جبين المُتهافتين على التطبيع

الجهاد الإسلامي: لقاءات (وارسو) وصمة عار على جبين المُتهافتين على التطبيع

التعليقات

الدنيا حكايات

عملية نصب كبرى

عملية نصب كبرى

شؤون فلسطينية

خبير في شؤون القدس: الاحتلال في طريقه لإقامة كنيس يهودي وسط الأقصى

خبير في شؤون القدس: الاحتلال في طريقه لإقامة كنيس يهودي وسط الأقصى

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل (506) فلسطيني خلال كانون الثاني 2019

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل (506) فلسطيني خلال كانون الثاني 2019

مركز حقوقي يناقش قرار إلزام الإعلاميين بالحصول على بطاقة صحفية

مركز حقوقي يناقش قرار إلزام الإعلاميين بالحصول على بطاقة صحفية

خريشة: إعلان قائمة أسماء الشركات العاملة بالمستوطنات نهاية الشهر الجاري

خريشة: إعلان قائمة أسماء الشركات العاملة بالمستوطنات نهاية الشهر الجاري

مستوطنون يجددون اقتحاماتهم الاستفزازية للأقصى

مستوطنون يجددون اقتحاماتهم الاستفزازية للأقصى

رئيس سلطة المياه يتسلم دعوة رسمية للمشاركة في قمة المياه في بودابست

رئيس سلطة المياه يتسلم دعوة رسمية للمشاركة في قمة المياه في بودابست

فتح: اعتقالات الاحتلال المسعورة لن تُرهب شعبنا

فتح: اعتقالات الاحتلال المسعورة لن تُرهب شعبنا

نقيب المحامين: مخرجات مؤتمر وارسو غير ملزمة للشعب الفلسطيني

نقيب المحامين: مخرجات مؤتمر وارسو غير ملزمة للشعب الفلسطيني

منوعات

علي جابر يصدم الجمهور بصوره قبل 20 عاماً.. شبهوه بتوم كروز و حسين فهمي

علي جابر يصدم الجمهور بصوره قبل 20 عاماً.. شبهوه بتوم كروز و حسين فهمي

وفاة فنان سوري بعد يوم على تنبؤه بموته

وفاة فنان سوري بعد يوم على تنبؤه بموته

هجوم حاد على دنيا بطمة وزوجها لنشرهما فيديو لابنتهما بعد تخويفها

هجوم حاد على دنيا بطمة وزوجها لنشرهما فيديو لابنتهما بعد تخويفها

عبدالله بالخير يثير الجدل برأيه حول العلاقة الحميمية والإنجاب قبل الزواج

عبدالله بالخير يثير الجدل برأيه حول العلاقة الحميمية والإنجاب قبل الزواج

طليق نوال الزغبي يفتح النار عليها مجددا و يسخر من &#34;أفول نجمها&#34; ويفضح عمرها

طليق نوال الزغبي يفتح النار عليها مجددا و يسخر من "أفول نجمها" ويفضح عمرها

مقرب من خالد يوسف يكشف كيف تسربت الفيديوهات؟

مقرب من خالد يوسف يكشف كيف تسربت الفيديوهات؟

أحلام تكشف عن عمرها الحقيقي.. وتشعل مواقع التواصل

أحلام تكشف عن عمرها الحقيقي.. وتشعل مواقع التواصل

لقطة نادرة.. هكذا كان يدلل عماد حمدي زوجته شادية في المنزل

لقطة نادرة.. هكذا كان يدلل عماد حمدي زوجته شادية في المنزل

القبض على شبيهة رانيا يوسف لتورطها في فيديو مع خالد يوسف.. شاهد هويتها

القبض على شبيهة رانيا يوسف لتورطها في فيديو مع خالد يوسف.. شاهد هويتها

ياسمين الخطيب بصورة رومانسية مع تامر أمين: &#34;اعترفلي بحبه بعد 5 سنين&#34;

ياسمين الخطيب بصورة رومانسية مع تامر أمين: "اعترفلي بحبه بعد 5 سنين"

عربي

تركي الفيصل: لن يحدث لقاء بين الملك &#34;سلمان&#34; و&#34;نتنياهو&#34; قبل حل القضية الفلسطينية

تركي الفيصل: لن يحدث لقاء بين الملك "سلمان" و"نتنياهو" قبل حل القضية الفلسطينية

رئيس النواب المصري: لا علاقة للسيسي بتعديل الدستور

رئيس النواب المصري: لا علاقة للسيسي بتعديل الدستور

نجل سلمان العودة: السلطات السعودية تريد إعدام والدي

نجل سلمان العودة: السلطات السعودية تريد إعدام والدي

أزمة بين مصر واسكتلندا على حجر خوفو

أزمة بين مصر واسكتلندا على حجر خوفو