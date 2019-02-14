وزير الصحة يُشيد بدعم الهند للقطاع الصحي الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنأشاد وزير الصحة، د. جواد عواد، صباح اليوم، بالدعم الهندي للقطاع الصحي الفلسطيني، مشدداً على تعزيز التعاون المشترك، وأهمية تبادل الخبرات الطبية بين الهند وفلسطين.جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الوزير عواد مع السفير الهندي المعتمد لدى دولة فلسطين سونيل كومار، وذلك في مكتب وزير الصحة برام الله.وهنأ الوزير عواد السفير الهندي بمناسبة توليه مهام عمله الجديد كسفير للهند لدى فلسطين، متمنياً له النجاح والتوفيق، والعمل على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.وأطلع وزير الصحة السفير الهندي على واقع القطاع الصحي الفلسطيني، وما تم تحقيقه من إنجازات، وما يعترضه من معيقات في ظل الاحتلال وممارساته القمعية.وتم خلال اللقاء، بحث ومناقشة آخر التطورات المتعلقة بإنشاء المستشفى الهندي الفلسطيني متعدد التخصصات في بيت ساحور، وذلك بدعم من الحكومة الهندية.من جانبه، أشاد السفير الهندي بعمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، مؤكداً استمرار الحكومة الهندية في تقديم الدعم والمساندة لوزارة الصحة والقطاع الصحي الفلسطيني.