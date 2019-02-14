كرينبول: 40 دولة رفعت مساهمتها لـ (أونروا) عقب قرار واشنطن قطع المساعدات





وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في لبنان: أن 40 دولة رفعت مساهمتها المالية لـ (أونروا)، عقب القرار الأمريكي، داعيا الدول المانحة لتستمر في التمويل في 2019، لمساعدة الوكالة على مواصلة مهمتها.



وتعهد مفوض عام (أونروا)، باستمرار الخدمات، والإبقاء على المراكز الخدمية، لافتا إلى أنها ستقوم بكل الجهود الممكنة لذلك.



وشدد كرينبول على أن وكالة الغوث ليست سياسية، "وهذا مهم، ليس لأننا نريد أن نتجاهل السياسة، بل لأن تركيزنا يكون على التنمية والخدمات الإنسانية".



رام الله - دنيا الوطنقال مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بير كرينبول: إن قرار قطع المساعدات الأمريكية عن المنظمة، سياسي، وهو التحدي الأكبر الذي واجهته.