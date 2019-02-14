التجمع الصحفي يتضامن مع إعلاميي فضائية الأقصى ويحذر من تجريم الإعلام الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنعّبر التجمع الصحفي الديمقراطي الفلسطيني عن تضامنه مع إعلاميي قناة الأقصى الفضائية في مواجهة حملة التحريض الإسرائيلية بحقهم، والتي تستهدف شيطنة وتجريم الإعلام الفلسطيني المقاوم ووصمه بما يُسمى "الإرهاب"، رغم مشروعية أن يلعب الإعلام الفلسطيني دوراً هاماً في دعم المقاومة والترويج لها.وأكد التجمع أن إصدار الاحتلال تقريراً يربط فيه الرسالة الإعلامية التي يقدمها إعلاميون فلسطينيون بعمليات في الضفة محاولة مكشوفة لتزييف الحقائق وتبرير جرم استهدافه للإعلاميين وللفضائيات وفي مقدمتها فضائية الأقصى.وطالب التجمع بضرورة تدخل المؤسسات الحقوقية والإعلامية الدولية لإدانة هذا السلوك الاحتلالي بحق وسائل الإعلام والصحافة، والتي يمكن أن تكون خطوة مبيتة لاستهدافهم.ودعا التجمع جميع الإعلاميين والصحافيين ووسائل الإعلام المختلفة إلى الاستمرار في أداء واجبهم الوطني والمهني للتصدي للبربوغاندا الإسرائيلية والتي تحاول التستر على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني والإعلاميين خاصة، مشددة على أن الرواية الفلسطينية ستنتصر حتماً على الأكاذيب الإسرائيلية.