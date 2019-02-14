مالية غزة تُعلن موعد صرف رواتب موظفي فئة 3500 شيكل فأقل

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة المالية في غزة: إن الدفعة المالية لموظفي فئة 3500 شيكل فأقل، ستصرف الأحد المقبل.جاء ذلك، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) الحكومية بغزة اليوم الخميس.وكانت وزارة المالية بغزة، بدأت بصرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، يوم الاثنين الماضي.ورفضت حركة حماس، الشهر الماضي، استلام الدفعة الثالثة من المنحة القطرية المخصصة لموظفي حكومة غزة السابقة، بسبب ما أسمته الابتزاز الإسرائيلي.