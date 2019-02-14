الاحتلال يقتحم قرية الطبقة ويفتش عدة منازل فيها
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرية الطبقة جنوب الخليل.
وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وفتشت عدة منازل فيها بعد ان احتجزت قاطنيها في العراء، وعرف من أصحابها يوسف عمرو، وهشام عمرو.
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرية الطبقة جنوب الخليل.
وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وفتشت عدة منازل فيها بعد ان احتجزت قاطنيها في العراء، وعرف من أصحابها يوسف عمرو، وهشام عمرو.
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