الاحتلال يقتحم قرية الطبقة ويفتش عدة منازل فيها

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرية الطبقة جنوب الخليل.وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وفتشت عدة منازل فيها بعد ان احتجزت قاطنيها في العراء، وعرف من أصحابها يوسف عمرو، وهشام عمرو.