حسين الشيخ: مؤتمر (وارسو) أشبه بموجة دفء مؤقتة في صقيع جليدي دائم

علّق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، على مؤتمر (وارسو) الذي بدأت أعماله صباح اليوم الخميس، في العاصمة البولندية.



وقال الشيخ في تغريدة عبر (تويتر): إن "العنصر المركزي في عدم الاستقرار بالمنطقة، هو الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولة الأمريكان حرف الأنظار عن ذلك أشبه بموجة دفء مؤقتة في صقيع جليدي دائم".





وتابع: "لا أمن ولا استقرار قبل زوال الاحتلال الإسرائيلي، والوهم سيتحطم أمام الحقيقة".









ويشارك في المؤتمر الذي ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية، وزراء خارجية الإمارات والبحرين، بالإضافة إلى الجبير، ودول أخرى.



ويناقش مؤتمر (وارسو) الأوضاع في الشرق الأوسط، فيما تحدّث مراقبون عن أنه يهدف إلى خلق تحالف إقليمي، يضم دولاً عربية وإسرائيل لمواجهة إيران، بينما أكد مسؤولون أمريكيون، أن أفكاراً تتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ستتم مناقشتها في المؤتمر.



ورفضت السلطة الفلسطينية المشاركة في المؤتمر، بسبب الإجراءات الأمريكية، التي شهدها العامان الماضيان، فيما يتعلق بالقدس واللاجئين وأخرى.

رام الله - دنيا الوطن