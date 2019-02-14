شؤون فلسطينية

الإحصاء: انخفاض ملحوظ بأسعار المحروقات واستقرار مؤشر غلاء المعيشة بالشهر الماضي

الإحصاء: انخفاض ملحوظ بأسعار المحروقات واستقرار مؤشر غلاء المعيشة بالشهر الماضي
رام الله - دنيا الوطن
 سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.01% خلال شهر كانون الثاني الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه، بواقع 0.15% في قطاع غزة، وبارتفاع طفيف نسبته 0.01% في الضفة الغربية، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفاضاً مقداره 0.19% في القدس.

وعزا الجهاز المركزي للإحصاء، في تقرير له بهذا الخصوص صدر اليوم الخميس، السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين إلى ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 6.06%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 5.02%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.10%، على الرغم من انخفاض أسعار الدرنيات بمقدار 11.21%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 8.70%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بمقدار 8.08%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 7.81%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 4.13%.

وعند مقارنة الأسعار خلال الشهر المرصود مقارنة مع شهر كانون الثاني 2018، تشير البيانات إلى ارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 0.45%، بواقع 1.11% في الضفة الغربية، وبنسبة 0.40% القدس، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفاضاً مقداره 0.74% في قطاع غزة.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

واشار الاحصاء إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة سجل ارتفاعا نسبته 0.15% خلال شهر كانون ثاني 2019 مقارنة مع شهر كانون أول 2018، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 7.64%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 7.30%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.19%، على الرغم من انخفاض أسعار الدرنيات بمقدار 24.48%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 4.57%، وأسعار البيض بمقدار 1.81%.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.01% خلال الشهر الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه ، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 5.57%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 4.04%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.12%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 10.88%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بمقدار 9.11%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "ديزل" بمقدار 9.11%، وأسعار الدرنيات بمقدار 5.51%، وأسعار البيض بمقدار 3.57%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "بنزين" بمقدار 2.12%.

في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس انخفاضا مقداره 0.19% خلال الشهر المرصود مقارنة مع شهر كانون الأول 2018، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 9.42%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 3.08%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بمقدار 3.08%، على الرغم من ارتفاع أسعار البيض بنسبة 13.35%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 5.50%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 5.41%.

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