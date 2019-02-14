موظفو "كرم أبو سالم": أمن غزة لم يسمح لنا بالدخول للمعبر والسلطة لا تتدخل

خاص دنيا الوطنقال موظفون في (معبر كرم أبو سالم)، إن الأمن في قطاع غزة، منعهم اليوم الخميس، من الدخول للمعبر للعمل بداخله.وأكد ثلاثة موظفين يعاملون في المعبر لـ"دنيا الوطن"، أنه لليوم الثاني على التوالي، يقفون على بوابة المعبر، ولا يُسمح لهم بممارسة مهام عملهم الاعتيادي، مؤكدين أنه بالأمس طُلب منهم إدخال بصماتهم، بينما اليوم مُنعوا من الدخول.وأوضح موظف من الثلاثة، أنهم يشعرون بالإهانة نتيجة لتكرار الأمر بشكل شبه يومي، مُرجحًا بأن ما يحدث يشبه ما حدث مع موظفي معبر رفح، وبالتالي هذا الأمر قد يدعو بعض الموظفين لأن ينسحبوا من معبر كرم معبر أبو سالم.وأشار موظف آخر، إلى أن السلطة الفلسطينية برام الله، لم تتحدث معهم لحد اللحظة، ولم ترد على مكالمات الموظفين، رغم أن الموظفين مُتمسكون بعملهم إلى الآن.