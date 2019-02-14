محكمة الاحتلال تنظر اليوم في قرار تسليم جثمان الشهيد بارود

رام الله - دنيا الوطنتعقد محكمة الاحتلال الإسرائيلي في بئر السبع، اليوم الخميس، جلسة الساعة الرابعة عصرًا؛ لإعادة النظر بقرار تسليم جثمان الشهيد فارس بارود، والذي رفضت شرطة الاحتلال تسليمه، بعد تشريح الجثمان، رغم صدور قرار بالتسليم.وكانت شرطة الاحتلال، طالبت الثلاثاء من المحكمة عدم تسليم الجثمان بعد التشريح.وعقب ذلك تقدم محامي هيئة شؤون الأسرى، يوسف نصاصرة بطلب ثانٍ لتنفيذ قرار القاضي الذي صدر قبل عدة أيام بتسليم جثمان الشهيد بارود، فور انتهاء عملية التشريح.وكانت هيئة الأسرى كشفت يوم الثلاثاء عن نتائج تشريح بارود والتي تفيد بتعرضة لالتهاب الكبد الوبائي C وجلطة قلبية وفشل كلوي مزمن، وذلك نقلاً عن مدير عام الطب الشرعي الفلسطيني الدكتور ريان العلي، الذي شارك في عملية تشريح جثمان الشهيد الأسير فارس بارود في معهد "أبو كبير".يذكر، أن بارود اعتقل في آذار/ مارس 1991 ومحكوم بالسجن المؤبد بتهمة قتل مستوطن، وعانى من حرمان الزيارات منذ عام 2000، وتوفيت والدته دون أن تراه.