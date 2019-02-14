الأعرج وسفير جنوب افريقيا يبحثان تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الحكم المحلي حسين الأعرج, مع سفير جنوب افريقيا أشرف سليمان، تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين دولة فلسطين وجنوب افريقيا والمعتلقة بقطاع الحكم المحلي.جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مكتب الوزير اليوم الخميس، بحضور مدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات د. توفيق البديري، ومدير عام التخطيط والتنظيم العمراني د. عزام الحجوج، والسكرتير أول في السفارة مالوسي كولا.وأكد الأعرج على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، مشيداً بوقوف جنوب افريقيا الدائم إلى جانب القضية الفلسطينية وإيمانها بعدالتها، ودفاعها عنها في كافة المحافل الدولية والإقليمية.وأشار الأعرج إلى أهمية استمرار تطبيق البنود الواردة في الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين، خاصة في قطاع الحكم المحلي، وخاصة فيما يتعلق بمجالات التدريب وتطوير الكفاءات وتبادل الخبرات وغيرها.وشدد على ضرورة العمل على توسيع علاقات التوأمة بين الهيئات المحلية الفلسطينية ونظيراتها الجنوب افريقية، وزيادة التشبيك مع المؤسسات هناك، وتشجيع المستثمرين على القدوم إلى فلسطين والاستثمار في العديد من المجالات الحيوية، حيث سيجدون كافة أشكال الدعم والمساعدة والتسهيلات اللازمة للاستثمار.بدوره، أشاد سليمان بالعلاقات الإيجابية والبناءة مع وزارة الحكم المحلي، وتواصلهم الدائم مع السفارة من أجل متابعة تنفيذ بنود الاتفاقيات الهامة والتي تسهم في تعزيز أسس العمل المشترك والتعاون البناء.