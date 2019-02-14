نتنياهو يُعلن أنه سيلتقي الوفد السعودي خلال اجتماعات وارسو

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه سيلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الخميس، خلال اجتماعات مؤتمر (وارسو) للشرق الأوسط.وقال موقع (سبوتنيك) الروسي: إن نتيناهو، أجاب عن سؤال الصحفيين، فيما إذا كان سيلتقي الوفد السعودي خلال اجتماعات مؤتمر وارسو​​​ للشرق الأوسط: بـ "نعم"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).وكان نتنياهو التقى مساء أمس على هامش مؤتمر (وارسو) وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، وبحثا تطورات الوضع في الشرق الأوسط.ويشارك في المؤتمر الذي ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية، وزراء خارجية الإمارات والبحرين، بالإضافة إلى الجبير، ودول أخرى.ويناقش مؤتمر (وارسو) الأوضاع في الشرق الأوسط، فيما تحدّث مراقبون عن أنه يهدف إلى خلق تحالف إقليمي، يضم دولاً عربية وإسرائيل لمواجهة إيران، بينما أكد مسؤولون أمريكيون، أن أفكاراً تتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ستتم مناقشتها في المؤتمر.ورفضت السلطة الفلسطينية المشاركة في المؤتمر، بسبب الإجراءات الأمريكية، التي شهدها العامان الماضيان، فيما يتعلق بالقدس واللاجئين وأخرى.