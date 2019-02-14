الشرطة تحقق في ظروف وملابسات وفاة فتى من جنين

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن الشرطة والنيابة العامة في جنين فتحتا تحقيقا بظروف وفاة فتى 13عام من بلدة اليامون، غرب جنين، حيث وصل للمستشفى الحكومي في حالة حرجة وبعد وصوله اعلن الاطباء عن وفاته وتبين وجود اثار حبل على رقبته .وأضاف ارزيقات بأن النيابة العامة قررت التحفظ على الجثمان لحين استكمال الاجراءات.