بدران: نرفض كل أشكال التطبيع مع الاحتلال وهو شر محض لا خير فيه





وتابع في تغريدة عبر (تويتر): "لقاء وزير خارجية عُمان برئيس وزراء الاحتلال نتنياهو على هامش المؤتمر، استفزاز للشعوب، وتنكر لإرادتها، وتجميل لوجه الاحتلال، وستفشل كل محاولات شرعنة دولة الكيان، وستظل العدو الرئيس لأمتنا".









ويُعقد مؤتمر (وارسو) برعاية أمريكية، حيث سيناقش الأوضاع في الشرق الأوسط، فيما تحدّث مراقبون أنه يهدف إلى خلق تحالف إقليمي، يضم دولاً عربية وإسرائيل لمواجهة إيران، بينما أكد مسؤولون أمريكيون، أن أفكاراً تتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ستتم مناقشتها في المؤتمر.



ورفضت السلطة الفلسطينية المشاركة في المؤتمر، بسبب الإجراءات الأمريكية، التي شهدها العامان الماضيان، فيما يتعلق بالقدس واللاجئين وأخرى. ويُعقد مؤتمر (وارسو) برعاية أمريكية، حيث سيناقش الأوضاع في الشرق الأوسط، فيما تحدّث مراقبون أنه يهدف إلى خلق تحالف إقليمي، يضم دولاً عربية وإسرائيل لمواجهة إيران، بينما أكد مسؤولون أمريكيون، أن أفكاراً تتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ستتم مناقشتها في المؤتمر.ورفضت السلطة الفلسطينية المشاركة في المؤتمر، بسبب الإجراءات الأمريكية، التي شهدها العامان الماضيان، فيما يتعلق بالقدس واللاجئين وأخرى.

بدوره، قال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانون: إن "مؤتمر وارسو لن ينجح في تمرير (صفقة القرن) أو الالتفاف على حقوق شعبنا المشروعة وتصفية قضيته العادلة.