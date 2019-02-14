روحاني يتوعد بالانتقام من منفذي الهجوم على الحرس الثوري





وقال روحاني، قبيل مغادرته طهران إلى سوتشي للمشاركة في القمة الثلاثية حول سوريا: "بعض الدول النفطية في المنطقة تدعم الإرهاب"، لافتاً إلى أن "الهجمات الإرهابية ضد إيران لن تغير من سياساتها، ولن تجعلها تخضع أو تستسلم"، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).



رام الله - دنيا الوطنوعد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بالانتقام من المسؤولين عن تنفيذ الهجوم، الذي استهدف أمس حافلة تابعة للحرس الثوري الإيراني قرب مدينة زاهدان، وأسفر عن مقتل العشرات، وبمعاقبه داعميهم.وأضاف روحاني: "إيران ماضية في محاربة الإرهاب، حتى اقتلاعه من جذوره، وستنتقم لدماء شهداء الحرس الثوري من الجماعة الإرهابية التي نفذت العملية".واتهم روحاني الولايات المتحدة وإسرائيل بـ "دعم الإرهاب في المنطقة"، وقال: "جذور الإرهاب في منطقتنا تعود إلى أمريكا والصهيونية"، وفق تعبيره.وتابع: "ندعو بعض دول الجوار إلى القيام بواجباتها في إطار حسن الجوار، وألا تسمح للجماعات الإرهابية بشن هجمات انطلاقاً من أراضيها"، حسب وصفه.واستطرد: "في حال استمرت الهجمات الإرهابية، ولم تتمكن بعض دول الجوار من إيقاف الإرهابيين، فإن إيران ستتدخل ضمن حقوقها، وبما تسمح به القوانين الدولية".وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن يوم أمس الأربعاء مقتل 27 من عناصره، وإصابة 13 آخرين، جراء تفجير انتحاري استهدف حافلة كانت تقلهم قرب مدينة زاهدان جنوب غرب إيران.