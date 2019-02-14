الحمد الله يُرحب بتوفير سيارات كهربائية صديقة للبيئة في فلسطين

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس حكومة تسيير الأعمال، رامي الحمد الله، اليوم الخميس، في مقر وزارة الداخلية برام الله، رئيس مجلس إدارة شركة اوتوزون وكيل شركة بيجو الفرنسية للسيارات في فلسطين زكي طارق.واستعرض طارق لرئيس الوزراء آخر إنجازات الشركة، وميزات السيارات الكهربائية بالكامل، التي وفرتها للسوق، والتي تُعد الأولى من فئتها في فلسطين.بدوره، رحب رئيس الوزراء بتوفير سيارات كهربائية صديقة للبيئة في السوق الفلسطيني، والذي يأتي متناغمًا مع التوجه العالمي نحو الحفاظ على بيئة مستدامة.