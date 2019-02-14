مستوطنون يَخُطون شعارات عنصرية ويُعطبون إطارات مركبات في إسكاكا





رام الله - دنيا الوطنخط مستوطنون، فجر اليوم الخميس، شعارات عنصرية، وأعطبوا إطارات مركبات في قرية إسكاكا قضاء سلفيت.وقالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في محافظة سلفيت، ريم زيدان: إن مستوطنين اقتحموا القرية في ساعات الفجر الأولى بأعداد كبيرة، وتوافدوا على شكل مجموعات، مضيفة أنهم توزعوا إلى 3 مجموعات، في أول القرية، ومنتصفها، وخطو شعارات عنصرية على جدران المنازل، ومركبات المواطنين، وأعطبوا إطاراتها.