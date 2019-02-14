مستوطنون يَخُطون شعارات عنصرية ويُعطبون إطارات مركبات في إسكاكا
رام الله - دنيا الوطن
خط مستوطنون، فجر اليوم الخميس، شعارات عنصرية، وأعطبوا إطارات مركبات في قرية إسكاكا قضاء سلفيت.
وقالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في محافظة سلفيت، ريم زيدان: إن مستوطنين اقتحموا القرية في ساعات الفجر الأولى بأعداد كبيرة، وتوافدوا على شكل مجموعات، مضيفة أنهم توزعوا إلى 3 مجموعات، في أول القرية، ومنتصفها، وخطو شعارات عنصرية على جدران المنازل، ومركبات المواطنين، وأعطبوا إطاراتها.
خط مستوطنون، فجر اليوم الخميس، شعارات عنصرية، وأعطبوا إطارات مركبات في قرية إسكاكا قضاء سلفيت.
وقالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في محافظة سلفيت، ريم زيدان: إن مستوطنين اقتحموا القرية في ساعات الفجر الأولى بأعداد كبيرة، وتوافدوا على شكل مجموعات، مضيفة أنهم توزعوا إلى 3 مجموعات، في أول القرية، ومنتصفها، وخطو شعارات عنصرية على جدران المنازل، ومركبات المواطنين، وأعطبوا إطاراتها.
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