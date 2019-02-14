5 أسرى بينهم 4 محكومون بالمؤبد يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأفادت إذاعة (صوت الأسرى)، أن خمسة أسرى من الضفة، يدخلون اليوم، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، أربعة منهم محكومون بالمؤبد، وهم:الأسير فهد عبد الله محمد صوالحي من مخيم بلاطة في مدينة نابلس (36 عامًا)، المحكوم بالسجن المؤبد سبع مرات، بالإضافة إلى 50 عامًا، ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 16 عامًا في السجون.والأسير محمود عطية حسن صالح كليبي من مدينة طولكرم، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 16 عامًا في السجون.ومن مدينة الخليل، الأسير يحيى هاشم عبد الفتاح الهيموني (32 عامًا)، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى 11 عاماً في سجون الاحتلال.والأسير جعفر حمدي عبد السميع الزعتري (36 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى 11 عاماً في سجون الاحتلال.الأسير رومل كامل عثمان العطاونة، المحكوم بالسجن 18 عامًا، ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.