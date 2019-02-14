شؤون فلسطينية

عبر (السوشيال ميديا).. حرب كلامية بين مبعوث ترامب والجاغوب

عبر (السوشيال ميديا).. حرب كلامية بين مبعوث ترامب والجاغوب
رام الله - دنيا الوطن
اشتعلت حرب تصريحات إعلامية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، ورئيس المكتب الإعلامي لحركة فتح منير الجاغوب.

ونشر غرينبلات، تغريدة هاجم فيها الجاغوب، الأمر الذي دفع الأخير للرد عليه بذات الطريقة، حيث اعتاد غرينبلات مؤخراً على انتقاد القيادات السياسية الفلسطينية، وتوجيه الاتهامات لها.

وقال غرينبلات: "منير الجاغوب رئيس المكتب الإعلامي في فتح يدعي أن الولايات المتحدة، تشدد حصارها المالي على السلطة الفلسطينية، بسبب رفضها لصفقة القرن، جوابي: غير صحيح"، مضيفاً: "أوقفوا تزويد شعبكم بالمعلومات المضلّلِة".

من ناحيته، رد الجاغوب على جرينبلات بالقول: "كل ما تقومون به من إجراءات على الأرض بدءاً بنقل سفارتكم إلى القدس المحتله، مروراً بوقف تمويل (أونروا) وصولاً إلى التنكر للحق الفلسطيني، والشرعية الدولية، ومساندة الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الأعزل، يثبت أنكم شركاء للاحتلال ضد شعبنا".

وأضاف: "ذلك دليل قاطع، أن كل ما تقومون به يهدف إلى إركاع شعبنا وإجباره على القبول برؤيتكم المشوّهة لحل الصراع على حساب شعبنا وحقوقه الثابتة".

واستطرد: "نحن نقول لكم توقفوا عن مساندة العدوان الإسرائيلي، فلن تثنينا سياستكم عن مواصلة الصمود في وطننا، هنا باقون ولن نركع".

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