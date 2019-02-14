معلقاً على مؤتمر وارسو.. غرينبلات: إسرائيل ستكون على المنصّة قريباً
رام الله - دنيا الوطن
تحدّث مبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، عن مؤتمر (وارسو) حول الشرق الأوسط، الذي بدأت أعماله يوم أمس الأربعاء.
وقال في تغريدة عبر (تويتر): "مؤتمر عظيم في وارسو الليلة الماضية - وزراء خارجية البحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، تبعهم فوراً نتنياهو، كلّهم تحدثوا بوضوح واقتناع عن التهديدات والتحديات المشتركة التي تواجههم في المنطقة".
وأضاف غرينبلات: "من المشجع جداً أن نرى حواراً صريحاً حول التحديات الحقيقية للمنطقة، يضع هؤلاء الأفراد ذوي المعرفة العميقة، الأمور في نصابها من وجهة نظر البلدان المتأثرة فعلاً".
وتابع مبعوث الرئيس دونالد ترامب، للشرق الأوسط: "من الواضح أن عدوان إيران في المنطقة، قد أوصل إسرائيل والعالم العربي إلى هنا، يجب أن نواصل هذه المحادثات المهمة، ربما في المرة القادمة ستكون إسرائيل على المنصة في نفس الوقت.. راقب!".
ويعقد مؤتمر (وارسو) برعاية أمريكية، حيث سيناقش الأوضاع في الشرق الأوسط، فيما تحدّث مراقبون أنه يهدف إلى خلق تحالف إقليمي، يضم دولاً عربية وإسرائيل لمواجهة إيران، بينما أكد مسؤولون أمريكيون، أن أفكاراً تتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ستتم مناقشتها في المؤتمر.
ورفضت السلطة الفلسطينية المشاركة في المؤتمر، بسبب الإجراءات الأمريكية، التي شهدها العامان الماضيان، فيما يتعلق بالقدس واللاجئين وأخرى.
تحدّث مبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، عن مؤتمر (وارسو) حول الشرق الأوسط، الذي بدأت أعماله يوم أمس الأربعاء.
وقال في تغريدة عبر (تويتر): "مؤتمر عظيم في وارسو الليلة الماضية - وزراء خارجية البحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، تبعهم فوراً نتنياهو، كلّهم تحدثوا بوضوح واقتناع عن التهديدات والتحديات المشتركة التي تواجههم في المنطقة".
وأضاف غرينبلات: "من المشجع جداً أن نرى حواراً صريحاً حول التحديات الحقيقية للمنطقة، يضع هؤلاء الأفراد ذوي المعرفة العميقة، الأمور في نصابها من وجهة نظر البلدان المتأثرة فعلاً".
وتابع مبعوث الرئيس دونالد ترامب، للشرق الأوسط: "من الواضح أن عدوان إيران في المنطقة، قد أوصل إسرائيل والعالم العربي إلى هنا، يجب أن نواصل هذه المحادثات المهمة، ربما في المرة القادمة ستكون إسرائيل على المنصة في نفس الوقت.. راقب!".
ويعقد مؤتمر (وارسو) برعاية أمريكية، حيث سيناقش الأوضاع في الشرق الأوسط، فيما تحدّث مراقبون أنه يهدف إلى خلق تحالف إقليمي، يضم دولاً عربية وإسرائيل لمواجهة إيران، بينما أكد مسؤولون أمريكيون، أن أفكاراً تتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ستتم مناقشتها في المؤتمر.
ورفضت السلطة الفلسطينية المشاركة في المؤتمر، بسبب الإجراءات الأمريكية، التي شهدها العامان الماضيان، فيما يتعلق بالقدس واللاجئين وأخرى.
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