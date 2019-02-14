معلقاً على مؤتمر وارسو.. غرينبلات: إسرائيل ستكون على المنصّة قريباً

وتابع مبعوث الرئيس دونالد ترامب، للشرق الأوسط: "من الواضح أن عدوان إيران في المنطقة، قد أوصل إسرائيل والعالم العربي إلى هنا، يجب أن نواصل هذه المحادثات المهمة، ربما في المرة القادمة ستكون إسرائيل على المنصة في نفس الوقت.. راقب!".ويعقد مؤتمر (وارسو) برعاية أمريكية، حيث سيناقش الأوضاع في الشرق الأوسط، فيما تحدّث مراقبون أنه يهدف إلى خلق تحالف إقليمي، يضم دولاً عربية وإسرائيل لمواجهة إيران، بينما أكد مسؤولون أمريكيون، أن أفكاراً تتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ستتم مناقشتها في المؤتمر.ورفضت السلطة الفلسطينية المشاركة في المؤتمر، بسبب الإجراءات الأمريكية، التي شهدها العامان الماضيان، فيما يتعلق بالقدس واللاجئين وأخرى.