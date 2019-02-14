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رئيس النواب المصري: لا علاقة للسيسي بتعديل الدستور

رئيس النواب المصري: لا علاقة للسيسي بتعديل الدستور
رام الله - دنيا الوطن
قال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، إن التعديلات الدستورية نابعة من البرلمان، ولا علاقة للرئيس عبد الفتاح السيسي بها.

ووفق تصريحات عبد العال، رداً على طلب رئيس الهيئة البرلمانية لـ"حزب الحركة الوطنية" النائب محمد بدراوي، بشأن إرسال خطاب لرئيس الجمهورية؛ لأخذ رأيه في المادة الانتقالية بالتعديلات الدستورية المتعلقة بترشحه فترتين رئاسيتين أخريين.

وقال رئيس مجلس النواب المصري: "التعديلات نابعة من البرلمان ولا علاقة للرئيس بها لا من قريب ولا من بعيد"، مضيفاً: "نحن نضع تعديلات على دستور وضع في ظرف انتقالي معين، وفي 2022 بعد انتهاء مدة الرئيس هذا متروك له أن يقرر بنفسه".

وتابع: "هذا المجلس من حقه أن يعدل الدستور، وأيضاً من حق الرئيس أن يطلب التعديل.. ولكن المبادرة جاءت من المجلس وستقتصر فقط على المجلس.. حتى نهاية الإجراءات".

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