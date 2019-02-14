رئيس الأركان الإسرائيلي يُقرر تعزيز جاهزية الجيش في غزة

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (يسرائيل هيوم) أن رئيس هيئة الأركان العامة، الجنرال أفيف كوخافي، أعلن عن خطة لتحسين الاستعداد العملياتي للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، على حساب القطاعات الأخرى.وتمت الموافقة على الخطة من قبل القيادة السياسية، حيث أن كوخافي قد قرر منذ تسلمه لمنصبه، قبل شهر، تخصيص ميزانية إضافية لمشروع تحصينات الشمال ومشتقات عملية الدرع الشمالي، وأمر بإنشاء بطارية ثامنة من منظومة القبة الحديدية.كما قرر كوخابي تحويل ميزانيات لامتلاك أسلحة واستخبارات وتكنولوجيا متقدمة تناسب خطة "الحرب بين الحربين"، وهي خطة أطلقها سلفه إيزنكوت، رداً على محاولات إيران توطيد وجودها في سوريا، وفي ضوء مشروع الصواريخ الدقيقة لدى حزب الله.