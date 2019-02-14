نجل سلمان العودة: السلطات السعودية تريد إعدام والدي

رام الله - دنيا الوطنأكد عبد الله العودة، نجل الداعية السعودي سلمان العودة، أن والده يواجه عقوبة الإعدام في المملكة، مشيراً إلى أن المؤسسة الدينية هناك تقوم بإسكات أصوات الاعتدال التي قاومت التطرف، وفق تعبيره.وقال نجل العودة، في مقال نشرته صحيفة (نيويورك تايمز): إن والده شخصية عامة، يتابعها الملايين على موقع (تويتر)، ووصفه بالإصلاحي، الذي يطالب بمزيد من الاحترام لحقوق الإنسان، لكن في إطار الشريعة الإسلامية.وأضاف: والدي اعتقل لمجرد أنه أعرب عن رغبته في تصالح الدول الخليجية، إثر الأزمة القطرية، والحصار الذي فرضته عليها الإمارات والسعودية والبحرين، فداهم الأمن منزلنا واعتقل والدي وصادر حاسوبه المحمول".وأشار إلى أن السلطات السعودية، اعتبرت كلام والده انتهاكاً، وموقفاً محايداً في حين كان عليه الوقوف إلى جانب الحكومة السعودية.وحول ظروف احتجازه، قال العودة: إن والده قيد لأشهر في داخل زنزانته، وحرم من النوم والمساعدة الطبية، واستجوب لساعات طويلة ليلاً ونهاراً، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية.ولفت إلى أنه وبعد توجيه التهم إلى والده ومنها تحريض الناس ضد الحاكم، والدعوة لتغيير الحكومة، ودعم ثورات الربيع العربي، وتهم أخرى، طالب الادعاء العام السعودي بالإعدام بحقه.