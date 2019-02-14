مادورو عن لقاء ترامب ونظيره الكولومبي: عيد الكراهية

وأشار مادورو إلى أن حملة "ارفعوا أيديكم عن فنزويلا" لجمع التوقيعات ضد التدخل الأمريكي في شؤون البلاد سوف تستمر.







وقد وعد الرئيس في وقت سابق بجمع 10 ملايين توقيع بموجب هذه الرسالة، ودعا مرة أخرى الفنزويليين إلى التوقيع على الوثيقة من أجل مطالبة دونالد ترامب "برفع يديه عن فنزويلا، ونسيان فنزويلا".





وأضاف مادورو: "ترامب صامت عن الكوكايين، متى سيتم تعليق إنتاج كوكايين (الرئيس الكولومبي) إيفان دوكي وتجارة المخدرات، من كولومبيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، متى؟ بدلاً من الحديث عن الفقر المتزايد، والحرب في كولومبيا والاغتيالات السياسية والدولة الفاشلة، يتحدثون عن فنزويلا".

رام الله - دنيا الوطنوصف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الكولومبي، إيفان دوكي، بـ "عيد الكراهية".وقال مادورو، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء: "لقد كان (اللقاء) عيداً للكراهية ضد فنزويلا، اليوم، مرة أخرى، هدد الرئيس الأمريكي بغزو فنزويلا، وأطلب من العالم التضامن معنا".وأكد مادورو، أن بلاده تملك دستوراً وحقوقاً معنوية، وتحترمها، رغم جميع الدعايات الخارجية.هذا وأعلن الرئيسان الأمريكي، دونالد ترامب والكولومبي، إيفان دوكي، عزم بلديهما على العمل سوياً لإنهاء الأزمة في فنزويلا.