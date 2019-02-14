مشروع قانون أمريكي حول فرض عقوبات جديدة ضد روسيا





ويقترح مشروع القانون، فرض عقوبات على البنوك الروسية التي "تدعم الجهود للتدخل في الانتخابات"، وكذلك على مشاريع الغاز الطبيعي المسال الروسية خارج روسيا، والقطاع الإلكتروني للاقتصاد الروسي.





ومن المخطط كذلك فرض عقوبات على أية معاملات جديدة مع الديون السيادية لروسيا، وعلى الأشخاص الذين "يقومون بأنشطة فاسدة" نيابة عن القيادة الروسية، بالإضافة إلى ذلك، يقترح فرض عقوبات ضد تطوير النفط الخام في روسيا.

رام الله - دنيا الوطنقدم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، من الديمقراطيين والجمهوريين، مشروع قانون يشمل فرض عقوبات ملموسة على قطاعي المصارف والطاقة في روسيا، وكذلك الدين العام الروسي، ومؤسسات أخرى.وقالت لجنة الشؤون الدولية في الكونغرس، في بيان صحفي، إنه تم اقتراح فرض هذه العقوبات بسبب "التدخل في الانتخابات الأمريكية" و"التأثير الضار في سوريا"، و"العدوان على أوكرانيا" بما في ذلك في مضيق كيرتش، فيما تنفي روسيا كل هذه الاتهامات.كما يقترح مشروع القانون فرض عقوبات ضد "24 عنصراً في جهاز الأمن الفدرالي الروسي" مرتبطين بالحادث في مضيق كيرتش، وكذلك فرض عقوبات ضد قطاع بناء السفن الروسي في حالة "انتهاك روسيا لمبادئ حرية الملاحة في مضيق كيرتش".