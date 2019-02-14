رام الله - دنيا الوطنأعلنت المملكة العربية السعودية، رفع الحظر المفروض على سفر مواطنيها إلى لبنان.وقال السفير السعودي لدى بيروت، وليد البخاري، بعد لقاء عقده اليوم مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، بمشاركة موفد المملكة، نزار العلولا، حسبما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية: "سيتم رفع الحظر عن سفر السعوديين إلى لبنان".وأضاف: "نظراً لانتفاء الأسباب الأمنية التي دفعتنا لتحذير رعايانا من السفر، ونتيجة التطمينات التي سمعناها، نرفع تحذيرنا للمواطنين المسافرين إلى لبنان".أوضح البخاري: "قدمنا التهاني إلى الرئيس سعد الحريري، وناقشنا جملة قرارات أهمها اللجنة المشتركة بين البلدين، وإرسال لجنة من الخبراء للقاء نظرائهم في السعودية".