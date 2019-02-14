عربي

(الكونجرس) يُعلق الدعم الأمريكي للسعودية في حرب اليمن

(الكونجرس) يُعلق الدعم الأمريكي للسعودية في حرب اليمن
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
صوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، على مشروع قرار بشأن تعليق الدعم الأمريكي للتحالف العربي بقيادة السعودية في حرب اليمن.

وحسب وكالة (سبوتنيك) للأنباء، فإن الولايات المتحدة تدعم التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن بمهام لإعادة تزويد الطائرات بالوقود في الجو، فضلاً عن دعم يتعلق بجمع المعلومات والاستهداف.

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/ مارس 2015، ضد الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلاً عن تردي الأوضاع الإنسانية، وتفشي الأمراض والأوبئة، خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.

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