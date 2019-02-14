مسؤول سعودي: تصريحات إسرائيل حول العلاقة مع الرياض ضرب من الخيال

وصف رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، تركي الفيصل، التصريحات الإسرائيلية، القائلة بوجود علاقات سعودية- إسرائيلية بأنها ضرب من الخيال.





وشدد الفيصل، في حوار مع شبكة (CNN)، على أن موقف السعودية تجاه فلسطين لم يتغير، والأحاديث الإسرائيلية التي تنقل عن عقد لقاءات في السر بين الجانبين السعودي والإسرائيلي ضرب من الخيال، وغير صحيحة.



رام الله - دنيا الوطنوأوضح الفيصل، أن الملك سلمان بن عبد العزيز، التقى الرئيس الفلسطيني في الرياض، وأكد أن موقف السعودية لم يتغير تجاه فلسطين.ورداً على سؤال بشأن غياب ولي العهد محمد بن سلمان عن اللقاء بالرئيس عباس، قال تركي الفيصل: إن ذلك "جاء بسبب ارتباطاته، ولا يجب قراءة شيء في هذا الصدد حول مسألة موقفه من إسرائيل"، وأن "الملك يمثل السعودية، وولي العهد يتبع أوامر الملك".وبشأن سير التحقيقات في قضية مقتل خاشقجي، قال تركي الفيصل: إن "العملية القضائية جارية، ولا يجب على الناس أن تتوقع إنهاء الأمر قبل أن تنتهي العملية".وعلّق على حديث السيناتور تيم كين عن تحميل السعودية المسؤولية عن قضية خاشقجي: "أعتقد أن على السيناتور أن يطبق معياره على كونغرسه وقيادته، فتلك الحرب التي خاضتها أمريكا على العراق كانت مبنية على تقارير استخباراتية مفبركة، فأين المقارنة هنا؟".