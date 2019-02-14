إسرائيل تخشى اندلاع حرب صاروخية مع حزب الله وحماس

رام الله - دنيا الوطن

كشف موقع (واللاه) الإسرائيلي، عن خلافات حادة داخل المنظومة الأمنية بين الجيش الإسرائيلي وسلطة الطوارئ الوطنية على مدى جهوزية الجبهة الداخلية للحرب المقبلة، حيث أظهرت المعلومات عن وجود فجوات عميقة في جهوزية الجبهة الداخلية للطوارئ.



وحسب الموقع الإسرائيلي، الذي نقل عن مصدر وصفه بالرفيع والمطلع، فإن إسرائيل تخشى من الدخول في حرب صاروخية مع حزب الله في الشمال أو حماس في الجنوب، حيث يدور الحديث عن فضيحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى في ظل عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على الاهتمام بالجبهة الداخلية خلال الحرب.وكشف الموقع، النقاب عن رسالة جديدة بعثها رئيس سلطة الطوارئ الوطنية العميد احتياط زئيف تسوك رام، خلال الآونة الأخيرة إلى رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي، فيما يتعلق بمدى جهوزية الجبهة الداخلية للحرب المقبلة.