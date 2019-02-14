العثور على جثة فتى مشنوقاً داخل منزله غرب جنين

رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إنه تم العثور في بلدة اليامون غرب جنين، الليلة الماضية، على جثة فتى مشنوقاً بداخل منزله.ونقلت عن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، أنه عُثر على جثة فتى من عائلة حوشية (13عاماً) من بلدة اليامون غرب جنين مشنوقاً في منزله، وأكد أنه أعطى تعليماته للشرطة والنيابة للوقوف على أسباب الوفاة.وأفادت مصادر أمنية، بأن الأجهزة الأمنية، هُرعت فوراً إلى مكان الحادث، لتجد الفتى مشنوقاً بحبل، مشيرة إلى أنه تم نقله إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، وباشرت الشرطة التحقيق بالحادث.