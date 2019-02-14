حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال 20 مواطناً





وذكرت مصادر محلية، أن الاعتقالات تركزت في مدينتي رام الله وطولكرم.

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدة عبر (تويتر): إن قوات الجيش وجهاز (الشاباك) اعتقلوا الليلة الماضية، 20 فلسطينياً في الضفة الغربية.