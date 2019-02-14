حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال 20 مواطناً
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدة عبر (تويتر): إن قوات الجيش وجهاز (الشاباك) اعتقلوا الليلة الماضية، 20 فلسطينياً في الضفة الغربية.
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدة عبر (تويتر): إن قوات الجيش وجهاز (الشاباك) اعتقلوا الليلة الماضية، 20 فلسطينياً في الضفة الغربية.
وذكرت مصادر محلية، أن الاعتقالات تركزت في مدينتي رام الله وطولكرم.
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