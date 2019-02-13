شؤون فلسطينية

شرطة بيت لحم تقبض على شخص صادر بحقه 15 امر حبس بـقيم

شرطة بيت لحم تقبض على شخص صادر بحقه 15 امر حبس بـقيم
رام الله - دنيا الوطن
ألقت شرطة محافظة بيت لحم مساء اليوم القبض على شخص فار من وجه العدالة منذ ثلاث سنوات صادر بحقه 15 امر حبس بقيمة 45  الف شيقل .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن قسم التنفيذ القضائي بمركز شرطة تقوع بمحافظة بيت لحم تمكن مساء اليوم من إلقاء القبض على مواطن سكان المحافظة صادر بحقه 15 امر حبس بقيمة 45 الف شيقل وهو فار من وجه العدالة منذ ثلاث سنوات .

وأكد البيان، أن الشرطة تعمل ليل نهار لمصلحة المواطن وفي سبيل تحصيل حقوقه من خلال تنفيذ أوامر الحبس وأوامر الإحضار وأوامر القضاء الصادرة بحق المواطنين المخالفين للقانون .

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