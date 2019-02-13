دولي

نائبة مسلمة بالكونجرس عن ترامب: تاجر بالكراهية ضد المسلمين واليهود

نائبة مسلمة بالكونجرس عن ترامب: تاجر بالكراهية ضد المسلمين واليهود
إلهان عمر
رام الله - دنيا الوطن
انتقدت النائبة الديمقراطية المسلمة في الكونغرس الأمريكي، إلهان عمر، بشدة على رئيس البلاد، دونالد ترامب، متهمةً إياه بأنه تاجر بالكراهية ضد كل من المسلمين واليهود.

وقالت عمر، في تغريدة نشرتها اليوم الأربعاء على حسابها الرسمي في موقع (تويتر)، ردت فيها على مطالبة ترامب باستقالتها: "لقد تاجرت بالكراهية طيلة حياتك إن كان ضد اليهود أو المسلمين والسكان الأصليين أو المهاجرين والسود وغيرهم".

وأضافت متحدثة عن نفسها: "لقد استفدت دروساً من الأشخاص الذين تأثروا من كلماتي، فمتى تفعل ذلك أنت؟"، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).

وطالب الرئيس الأمريكي، أمس الثلاثاء، عمر، النائبة الديمقراطية المسلمة من أصول صومالية البالغة 37 عاما من عمرها والتي تمثل ولاية مينيسوتا، بالاستقالة على خلفية تصريحات اعتبرت "معادية للسامية" أدلت بها مؤخراً.

وتتعرض عمر، النائبة الوحيدة في مجلس النواب التي ترتدي الحجاب، لانتقادات واسعة منذ أسابيع بسبب مواقفها إزاء إسرائيل.

إلا أن هذه الموجة بلغت ذروتها في وقت متأخر من الأحد الماضي بعد أن علقت على إعلان النائب الجمهوري، كيفين ماكارتي، عزمه اتخاذ إجراءات ضد إلهان وزميلتها في مجلس النواب، المسلمة رشيدة طليب، بسبب مواقفهما ضد إسرائيل، بالقول: "الأمر كله يتعلق ببنجامين، يا عزيزي (في إشارة الى ورقة المئة دولار التي تحمل رسم الرئيس الأمريكي بنجامين فرانكلين)".

وعندما سألها أحد مستخدمي "تويتر" من يدفع برأيها الأموال للسياسيين الأمريكيين ليؤيدوا إسرائيل، ردت اللاجئة عمر، الصومالية السابقة بكلمة واحدة "AIPAC"، أي "لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية"، مما أثار ضجة كبيرة في الولايات المتحدة.

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