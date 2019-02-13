شؤون فلسطينية

لعدة أيام.. منخفض جوي شديد البرودة وعواصف رعدية يضرب فلسطين

لعدة أيام.. منخفض جوي شديد البرودة وعواصف رعدية يضرب فلسطين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن فلسطين تتأثر غداً الخميس بمقدمة منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، لافتةً إلى أن الجو غائم جزئي إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

وأوضح الدائرة، أن الجو يصبح بارداً نهاراً إلى شديد البرودة ليلاً وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، خاصة الشمالية، وأن الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، ومثيرة للغبار في المناطق الوسطى والجنوبية والبحر مائج.
 
هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً باردة إلى شديدة البرودة، وزخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، خاصة الشمالية  والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر مائج.

ويكون الجو يوم الجمعة، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، وأمطار خفيفة متفرقة في المناطق الشمالية، تشتد خلال ساعات الليل، وتمتد الأمطار خلال ساعات الليل المتأخرة إلى بقية المناطق، والأمطار تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، ومثيرة للغبار، والبحر مائج.

السبت: يستمر الجو غائماً وبارداً إلى شديد البرودة، وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحياناً على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر مائج.

الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.                                                            

هذا وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين، خلال أيام تأثير المنخفض من خطر:

1- تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.

2- شدة سرعة الرياح.

3- تدني مدى الرؤية الأفقية.

4- التزحلق على الطرقات.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 12-5 10-4 9-5 بيت لحم 12-5 10-4 9-5
رام الله والبيرة 11-4 9-3 8-4 طولكرم 16-9 14-8 13-8
نابلس 13-6 11-5 12-6 قلقيلية 16-9 14-8 13-8
جنين 15-7 13-6 14-8 سلفيت 12-5 10-4 9-5
طوباس 15-7 13-6 14-8 روابي 13-6 11-5 12-6
الخليل 10-3 8-2 7-4 غزه 17-11 15-10 14-11
أريحا 19-10 17-10 16-11 خانيونس 17-11 15-10 14-11
الأغوار الشمالية 17-9 15-8 14-9 رفح 18-10 16-9 15-10

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