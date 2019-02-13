شاهد: الرئيس عباس لأهالي الخليل: "العنوا أبو المستوطنين"

رام الله - دنيا الوطن

أظهر تسجيل صوتي، تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، ومواقع محلية، اتصالاً هاتفياً بين الرئيس محمود عباس، وأهالي شارع الشهداء في مدينة الخليل، وذلك للإطمئنان عليهم في ظل تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين عليهم، خلال الآونة الاخيرة.



وسحب الفيديو، فقد خاطب الرئيس عباس أهالي الخليل بالقول: "العنوا أبو المستوطنين"، وذلك في اتصال له مع الأهالي لدعمهم وإسناد صمودهم في وجه الاعتداءات، التي قام بها المستوطنون ضد سكان حي تل الرميدة، وشارع الشهداء في المدينة خلال الأيام الماضية.

كما هاتف اللواء ماجد فرج، أهالي حي تل الرميدة، أمس، بعد الهجوم الواسع الذي شنه المستوطنون، وأكدا خلال اتصالهما على دعمهما الكامل؛ لتعزيز صمود الفلسطينيين داخل الحواجز القريبة من المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل.



