حماس: إسرائيل العدو المركزي للأمة والاحتلال مصدر التهديد الحقيقي للمنطقة

رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم حركة (حماس)، حازم قاسم: إن إسرائيل ستبقى العدو المركزي للأمة، مضيفاً: "لا يمكن أن تكون جزءاً طبيعياً منها، لأنها قائمة على اغتصاب الأرض الفلسطينية والعربية".





وأوضح قاسم، في تصريح صحفي، الأربعاء، حول مؤتمر وارسو، أن من حق شعبنا الفلسطيني بكامل أرضه ومقدساته، وحقه بالعيش بحرية وكرامة، تقرره الجماهير الثائرة على أرض فلسطين.







وأضاف قاسم: "لن تستطيع أي جهة أو مؤتمر أو تجمع، الانتقاص من هذه الحقوق المشروعة والعادلة، حقوقنا سينتزعها شعبنا ومقاومته، برغم التحديات التي تحيط بالقضية الفلسطينية، والاحتلال هو مصدر التهديد الحقيقي لأمن المنطقة، واستقرارها.

