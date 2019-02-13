وزارة الصحة تُعلن منح سريان مفعول التأمين فور إصداره لحديثي الولادة

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الصحة، جواد عواد، عن منح سريان مفعول التأمين الصحي، فور إصداره للنساء الحوامل ذوات الحمل الخطر، والأطفال حديثي الولادة، لافتاً إلى أن ذلك بتعليمات من رئيس الوزراء، د. رامي الحمد الله.وقال عواد، وفق ما أوردت وكالة الأنباء (وفا)، إنه تقرر منح النساء الحوامل ذوات الحمل الخطر، والأطفال حديثي الولادة، سريان مفعول للتأمين الصحي من تاريخ إصداره.وشدد الوزير عواد، على أن القرار يهدف للحفاظ على المعايير الصحية في فلسطين، والعمل على تحسينها، إضافة إلى تقديم العناية الصحية والطبية الفورية لحديثي الولادة والامهات ذوات الحمل الخطر.