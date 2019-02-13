أبوهولي: موقف العشائر الداعم لتحرك الرئيس بالمحافل يشكل رافعة للمشروع الوطني

رام الله - دنيا الوطنجدد الوجهاء والمخاتير في قطا ع غزة، ثقتهم ودعمهم للقيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين.وأكد الوفد الذي ضم المختار هايل عبد الفتاح ابو الحصين، والمختار رمضان عطية ابو غزال، والمختار وضاح درعان الوحيدي، والمختار محمد محمود ابو قايده، والمختار ماجد احمد النميلات، والمختار محمد عليان ابو قليب، والمختار علي سليم السواركة، والمختار خالد عبد ربه الجلاوي، ووفد عشيرة البريم برئاسة المختار محمد داوود، ووفد عشيرة ابو مغصيب، برئاسة المختار كمال ابو مغصيب، خلال زيارتهم مساء اليوم لعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد ابو هولي في مكتبه بمقر الدائرة بمدينة غزة، بحضور مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، رامي لمدهون على أن منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، والبيت المعنوي والمظلة الموحدة لشعبنا الفلسطيني بمختلف أطيافه وشرائحه في الوطن والشتات، داعياً للحفاظ على منظمة التحرير، ومواجهة كافة المؤامرات، التي تستهدفها لضرب المشروع الوطني الفلسطيني.وثمن أبو هولي زيارة العشائر لمقر منظمة التحرير الفلسطينية عنوان الشرعية الفلسطينية، مؤكداً على ان مواقف العشائر والوجهاء تشكل رافعة للمشروع الوطني الفلسطيني، وداعماً لتحركات القيادة الفلسطينية، والرئيس محمود عباس في معركته السياسية والدبلوماسية للحفاظ على الحقوق وتثبيتها في ظل المؤامرات التصفوية التي تستهدف مشروعنا التحرري نحو العودة والدولة والاستقلال.وأكد على أن منظمة التحرير ستبقى قائمة، وأبواب دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة، ستبقى مفتوحة لكافة أبناء شعبنا لتقديم خدماتها لهم، ومتابعة قضاياهم في ظل ما يشهده قطاع غزة من حصار إسرائيلي ظالم.وأشار إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية تتعرض لمؤامرات التصفية من خلال خلق أجسام بديلة وموازية لها، لكن وعي شعبنا ووجهائه ومخاتيره وعشائره أحبط هذه المؤامرات من منطلق إيمانهم أن منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وهي القادرة على قيادة المشروع الوطني إلى بر الأمان.وأكد على مسؤولية المخاتير والعشائر في حماية وحفظ السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، مشدداً على أن العشائر والوجهاء، هم أحد قلاع الوحدة الوطنية، وهم قامات وهامات لها مكانتها وحضورها وكلمتها، قدمت على مدار عقود طويلة، هي أكبر عمراً بكثير من التنظيمات في خدمة القضية والوطن.وفي ختام اللقاء، نقل أبو هولي، تحيات الرئيس محمود عباس، وموقفه الداعم لدور الوجهاء والمخاتير، في تعزيز السلم الأهلي.