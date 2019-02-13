صيدم: تنسيب تشكيل مجلس التعليم العالي للرئيس يشمل كافة شرائح المجتمع



وأضاف صيدم: "إن عدد أعضاء المجلس، يبلغ واحداً وعشرين عضواً من شرائح عديدة، وممثلين عن القطاع العام، يشمل ممثلين عن وزارة التربية والتعليم، ووزارة المالية، وتمثيل يخص الجامعات الحكومية، وعددها ثلاث".





وبين صيدم، أن تحديات كبيرة تواجه الوزارة؛ لتنفيذ خطتها التي تتعلق بالتقليل من تخمة الاختصاصات، وتفعيل ريادة الأعمال والإبداع والابتكار والتعلم الإلكتروني والمنح الدراسية، ومواءمة الخريجين، حسب سوق العمل، على أن تكون هذه القضايا بإطار رسمي من خلال إقرار قانون يُحضر لبيئة تعليمية أكثر جاذبية وموائمة لاحتياجات مجتمعنا.

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور صبري صيدم، وزير التربية والتعليم العالي: "إن قرار مجلس الوزراء التنسيب إلى الرئيس بتشكيل مجلس التعليم العالي استناداً إلى القرار بقانون 6 لعام 2018 بشأن التعليم العالي يشمل مشاركة كل شرائح مجتمعنا، بمن فيهم أبناء شعبنا في الشتات، وداخل الخط الأخضر، ما يجعله مجلساً نوعياً.وشدد صيدم في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) على أهمية هذه التشكيلة، وأنها تعكس الرؤية الفلسطينية المطلوبة لتطوير التعليم، مبيناً أن القانون الجديد يتطرق لقضايا عديدة في التعليم لم يسبق طرحها في فلسطين، كمفهوم التعلم الإلكتروني، والتعلم المفتوح، ووقفية التعليم العالي، وهيئة الجودة، والنظام الخاص بمعادلة الشهادات، وغيرهم.