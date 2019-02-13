الفرا يُطالب الاتحاد الأوروبي بلعب دور في عملية السلام

رام الله - دنيا الوطنأكد عبد الرحيم الفرا، سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد مطالب بإرسال رسالة رسمية إلى إسرائيل؛ لدعوتها لإلغاء قرارها إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس، باعتبار أن الاتحاد لايعترف بضم القدس الشرقية.ودعا الفرا في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الاتحاد الأوروبي للعب دور في عملية السلام، لاسيما وأن الولايات المتحدة، لم تعد شريكاً نزيهاً، ولابد من أن يكون لأوروبا دور في العملية السلمية.