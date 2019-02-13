شؤون فلسطينية

اللوح: دولة فلسطين الثالثة التي تنظم لاتفاقية التعاون الجمركي العربي

اللوح: دولة فلسطين الثالثة التي تنظم لاتفاقية التعاون الجمركي العربي
رام الله - دنيا الوطن
وقعت فلسطين اليوم على وثيقة التصديق الخاصة باتفاقية التعاون الجمركي العربي في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وقال سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم في الجامعة العربية دياب اللوح لإذاعة (صوت فلسطين): "إن فلسطين هي الدولة الثالثة، التي انضمت إلى هذه الاتفاقية التي وقع عليها بتفويض من وزير الخارجية والمغتربين، د. رياض المالكي، ونيابة عن وزير المالية، شكري بشارة".

وأوضح اللوح، أنه تم إيداع هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة للجامعة العربية، بناء على قرار وزارى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى عام 2015 مشيراً إلى إجراءات سيتم اتخاذها بالمستويات التنفيذية، لتفعيل الاتفاقية بشكل ثنائي أو جماعي.

وشدد على أهمية انضمام فلسطين لاتفاقية التعاون الجمركي العربي في فتح آفاق التبادل التجاري، وإعفاء المنتجات الفلسطينية من الجمارك، معتبراً أن الاتفاقية ترسخ ملمحاً من ملامح السيادة لدولة فلسطين.

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