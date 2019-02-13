سفيرة فلسطين بهولندا: أصبح بإمكان الفلسطيني المقيم تسجيل عائلته حسب مكان الولادة

رام الله - دنيا الوطناعتبرت سفيرة فلسطين لدى هولندا، روان أبو يوسف، أن موافقة هولندا على إدراج الضفة وغزة والقدس، بدل إسرائيل كأماكن تسجيل الولادة للفلسطينيين المقيمين في هولندا، خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، وبحاجة إلى المتابعة، موضحة في الوقت ذاته أن هذه الخطوة غير مكتملة، وبحاجة إلى مزيد من المتابعات ليتوافق السجل المدني الهولندي مع القانون الدولي وقواعده.وأضافت أبو يوسف، لإذاعة (صوت فلسطين) أنه أصبح بإمكان الفلسطيني المقيم في هولندا، أن يُسجل أفراد عائلته حسب مكان ولادته في هذه المناطق الجغرافية، مؤكدة بأن هولندا لا تزال تعترف بالضفة بما فيها القدس وغزة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 67.كما وجهّت سفيرة فلسطين لدى هولندا، دعوة لأبناء شعبنا المتواجدين في هولندا، حال واجهتهم أية مشكلة بهذا الخصوص التوجه إلى سفارة دولة فلسطين هناك، أو إلى الجهات المختصة الهولندية؛ لتصحيح هذه البيانات.