دولي

محكمة دولية تقبل دعوى قضائية إيرانية ضد الولايات المتحدة

محكمة دولية تقبل دعوى قضائية إيرانية ضد الولايات المتحدة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قضت المحكمة الدولية للأمم المتحدة في لاهاي، اليوم الأربعاء، بقبول الدعوى القضائية الإيرانية ضد الولايات المتحدة، معلنة أن الدعوى تخضع لولايتها القضائية.

وجاء في قرار المحكمة الذي أعلنه القاضي: "نقضي بقبول الدعوى"، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد رفضت في عام 2016 إعادة ملياري دولار إلى البنك المركزي الإيراني من الأصول الإيرانية المجمدة، وقررت أن يذهب هذا المبلغ إلى العائلات الأمريكية التي وقع أقاربها ضحايا تفجيراتبيروت عام 1983 وفي هجمات إرهابية أخرى.

ولجأت إيران إلى محكمة الأمم المتحدة بسبب استيلاء السلطات الأمريكية على هذه الأصول، مصنفة طهران على أنها "راعية للإرهاب".

أخبار ذات صلة

روحاني: نعيش ظروف حرب

روحاني: نعيش ظروف حرب

مقتل 20 عنصراً من الحرس الثوري بتفجير جنوب شرق إيران

مقتل 20 عنصراً من الحرس الثوري بتفجير جنوب شرق إيران

لافروف: خطة ترامب لن تؤدي إلى دولة فلسطينية مستقلة

لافروف: خطة ترامب لن تؤدي إلى دولة فلسطينية مستقلة

نتنياهو: علاقتنا بالدول العربية جيدة للغاية ولم تنقطع

نتنياهو: علاقتنا بالدول العربية جيدة للغاية ولم تنقطع

كحلون: سَأُوصي بترشيح نتنياهو لرئاسة الوزراء

كحلون: سَأُوصي بترشيح نتنياهو لرئاسة الوزراء

روسيا وأمريكا تبحثان الأوضاع في فنزويلا

روسيا وأمريكا تبحثان الأوضاع في فنزويلا

نتنياهو: صواريخ إسرائيل يمكنها ضرب أي عدو في المنطقة

نتنياهو: صواريخ إسرائيل يمكنها ضرب أي عدو في المنطقة

مُؤَسِّسَتا الاتحاد الأوروبي تتداركان الوضع المُتأزم بينهما

مُؤَسِّسَتا الاتحاد الأوروبي تتداركان الوضع المُتأزم بينهما

التعليقات

الدنيا حكايات

قصة مشاركة الثورة الفلسطينية في حرب أكتوبر 1973

قصة مشاركة الثورة الفلسطينية في حرب أكتوبر 1973

شؤون فلسطينية

أبوهولي: موقف العشائر الداعم لتحرك الرئيس بالمحافل يشكل رافعة للمشروع الوطني

أبوهولي: موقف العشائر الداعم لتحرك الرئيس بالمحافل يشكل رافعة للمشروع الوطني

صيدم: تنسيب تشكيل مجلس التعليم العالي للرئيس يشمل كافة شرائح المجتمع

صيدم: تنسيب تشكيل مجلس التعليم العالي للرئيس يشمل كافة شرائح المجتمع

الفرا يُطالب الاتحاد الأوروبي بلعب دور في عملية السلام

الفرا يُطالب الاتحاد الأوروبي بلعب دور في عملية السلام

اللوح: دولة فلسطين الثالثة التي تنظم لاتفاقية التعاون الجمركي العربي

اللوح: دولة فلسطين الثالثة التي تنظم لاتفاقية التعاون الجمركي العربي

سفيرة فلسطين بهولندا: أصبح بإمكان الفلسطيني المقيم تسجيل عائلته حسب مكان الولادة

سفيرة فلسطين بهولندا: أصبح بإمكان الفلسطيني المقيم تسجيل عائلته حسب مكان الولادة

الإعلام بغزة: الاحتلال يكذب لتبرير استهداف الصحافة

الإعلام بغزة: الاحتلال يكذب لتبرير استهداف الصحافة

بيراوي: اتهامات الاحتلال ستدفع النشطاء لمزيد من العمل التضامني

بيراوي: اتهامات الاحتلال ستدفع النشطاء لمزيد من العمل التضامني

الشرطة تتلف (270) مركبة ودراجة غير قانونية في جنين

الشرطة تتلف (270) مركبة ودراجة غير قانونية في جنين

منوعات

ياسمين الخطيب بصورة رومانسية مع تامر أمين: &#34;اعترفلي بحبه بعد 5 سنين&#34;

ياسمين الخطيب بصورة رومانسية مع تامر أمين: "اعترفلي بحبه بعد 5 سنين"

&#34;الشهد في عنب الخليل&#34;.. ماهي قصة أجمل أغاني التراث الفلسطيني؟

"الشهد في عنب الخليل".. ماهي قصة أجمل أغاني التراث الفلسطيني؟

والد ميغان ماركل ينشر رسالة محرجة من ابنته ويهدد بنشر المزيد

والد ميغان ماركل ينشر رسالة محرجة من ابنته ويهدد بنشر المزيد

هنا الزاهد تثير الجدل بما فعلته لإرضاء خطيبها أحمد فهمي

هنا الزاهد تثير الجدل بما فعلته لإرضاء خطيبها أحمد فهمي

شيرين تصدم الجمهور بقيمة مهرها

شيرين تصدم الجمهور بقيمة مهرها

تعرف على تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة علاء ولي الدين

تعرف على تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة علاء ولي الدين

شاهد: الكشف عن عقود زواج عرفي لخالد يوسف من منى فاروق وشيما الحاج

شاهد: الكشف عن عقود زواج عرفي لخالد يوسف من منى فاروق وشيما الحاج

بعد أنباء عن طلاق ابنتها.. غادة عبد الرازق تكشف مفاجأة

بعد أنباء عن طلاق ابنتها.. غادة عبد الرازق تكشف مفاجأة

منى الغضبان تعترف بالفيديو الجنسي مع خالد يوسف وتروي كواليسه

منى الغضبان تعترف بالفيديو الجنسي مع خالد يوسف وتروي كواليسه

آخرهن منى فاروق وشيما الحاج.. فنانات مصريات تورطن بقضايا أخلاقية

آخرهن منى فاروق وشيما الحاج.. فنانات مصريات تورطن بقضايا أخلاقية

عربي

قريبا.. الأردن يستأنف رحلات الطيران إلى سوريا

قريبا.. الأردن يستأنف رحلات الطيران إلى سوريا

مقتل 12 مسلحا من (حركة الشباب الصومالية) في غارات أمريكية

مقتل 12 مسلحا من (حركة الشباب الصومالية) في غارات أمريكية

مقتل ثلاثة جنود من الحزام الأمني في جنوب اليمن

مقتل ثلاثة جنود من الحزام الأمني في جنوب اليمن

نتنياهو يلتقي سراً بوزير خارجية عمان في وارسو

نتنياهو يلتقي سراً بوزير خارجية عمان في وارسو