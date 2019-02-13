محكمة دولية تقبل دعوى قضائية إيرانية ضد الولايات المتحدة

رام الله - دنيا الوطنقضت المحكمة الدولية للأمم المتحدة في لاهاي، اليوم الأربعاء، بقبول الدعوى القضائية الإيرانية ضد الولايات المتحدة، معلنة أن الدعوى تخضع لولايتها القضائية.وجاء في قرار المحكمة الذي أعلنه القاضي: "نقضي بقبول الدعوى"، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء.وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد رفضت في عام 2016 إعادة ملياري دولار إلى البنك المركزي الإيراني من الأصول الإيرانية المجمدة، وقررت أن يذهب هذا المبلغ إلى العائلات الأمريكية التي وقع أقاربها ضحايا تفجيراتبيروت عام 1983 وفي هجمات إرهابية أخرى.ولجأت إيران إلى محكمة الأمم المتحدة بسبب استيلاء السلطات الأمريكية على هذه الأصول، مصنفة طهران على أنها "راعية للإرهاب".