شاهد: جانب من اجتماع "سري" بين نتنياهو ووزير خارجية دولة عربية

رام الله - دنيا الوطن

كشف مقطع فيديو، بثته وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأربعاء، تفاصيل لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوزير الخارجية العُماني، يوسف بن علوي، السري على هامش مؤتمر وارسو.







وأوضحت القناة الإسرائيلية الـ (13)، أن وزير خارجية سلطنة عُمان، دخل الفندق الذي يقيم فيه نتنياهو في بولندا، من خلال موقف أرضي للسيارات؛ للحفاظ على سرية المناقشات التي تجري على هامش مؤتمر وارسو.



وقال نتنياهو للوزير العماني بعد انتهاء الاجتماع بينهما: إن "كثيراً من دول المنطقة، تسلك الطريق العماني، وتطبع العلاقات مع إسرائي، حتى أولئك الموجودين هنا اليوم في المؤتمر".







من جانبه، رد بن علوي على نتنياهو قائلاً: "هذه رؤية جديدة ومهمة للمستقبل، لقد عانى الناس في الشرق الأوسط كثيراً لأنهم بقوا في الماضي، وهذا هو عصر جديد من أجل ازدهار جميع الشعوب".