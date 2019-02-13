قريبا.. الأردن يستأنف رحلات الطيران إلى سوريا

رام الله - دنيا الوطننقلت وسائل إعلام عن النائب الأردني طارق خوري، أن حكومته ستصدر قريبا قرارا باستئناف حركة الطيران إلى سوريا، بعد انقطاع دام سنوات لأسباب أمنية.وقال النائب، الذي يزور دمشق حاليا: "إن الأردن سيستأنف الرحلات إلى سوريا خلال أيام، وسيبدأ باستخدام الأجواء السورية في رحلات الطائرات"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وفي وقت سابق، قال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني: "إن المملكة تنوي استئناف حركة الطيران مع سوريا، فور تلقي الخبراء الفنيين ضمانات من دمشق عن توفر المستوى المطلوب من السلامة للطائرات".وقال: "إن قرار منع الطائرات الأردنية من التحليق فوق الأجواء السورية اتخذ بناء على التقييم الأمني".وأضاف: "إن فريقا أمنيا زار سوريا منذ بضعة أيام، وستناقش السلطات المعنية في البلدين، على ضوء تقريره، استئناف تلك الرحلات فوق الأجواء السورية".