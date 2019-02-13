مقتل 12 مسلحا من (حركة الشباب الصومالية) في غارات أمريكية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا يوم الأربعاء مقتل 12 مسلحا من (حركة الشباب الصومالية)، إثر غارتين جويتين شنتهما المقاتلات الأمريكية في الصومال.وأعلنت القيادة العسكرية الأمريكية، عن تنفيذ الغارتين بالقرب من جانالي في منطقة شيبلي السفلى يوم الاثنين، في الوقت الذي تقود فيه القوات الصومالية عملية في منطقة تنفذ فيها (حركة الشباب الصومالية) أنشطة "إرهابية".وتشترك القوات الأمريكية مع قوات الاتحاد الإفريقي وقوات الأمن الوطني الصومالي، في عمليات مشتركة لمكافحة "الإرهاب" في الصومال.وتشن (حركة الشباب الصومالية) التي ترتبط بتنظيم (القاعدة)، هجمات بصورة متكررة على المباني الحكومية، والفنادق، والمطاعم.