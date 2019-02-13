مقتل 20 عنصراً من الحرس الثوري بتفجير جنوب شرق إيران

رام الله - دنيا الوطنلقي 20 عنصراً في الحرس الثوري الإيراني مصرعهم، فيما أصيب حوالي 20 آخرين بجروح، في تفجير استهدف اليوم الأربعاء، حافلة كانت تقلهم قرب مدينة زاهدان جنوب شرق إيران.وأوضحت وكالات إيرانية، نقلاً عن مصدر في المنطقة، أن العملية التفجيرية، استهدفت الحافلة خلال مرورها عبر الطريق بين مدينتي خاش وزاهدان في محافظة سيستان بلوشيستان، جنوب شرق البلاد.ولم تعلن حتى الآن، أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن سبق أن شهدت زاهدان في 30 كانون الثاني/ يناير، هجوماً بواسطة عبوتين ناسفتين استهدف مركزاً للشرطة، مسفراً عن إصابة 4 عناصر من قوات الأمن، وتبناه تنظيم (جيش العدل)، الذي تعتبره إيران "إرهابياً" وينشط في إقليم سيستان- وبلوشستان.