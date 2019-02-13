لافروف: خطة ترامب لن تؤدي إلى دولة فلسطينية مستقلة

اكد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، أن خطة السلام المقترحة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي عرفت إعلاميا بـ (صفقة القرن)، لن تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة مع القدس الشرقية عاصمة لها.







رام الله - دنيا الوطنوكانت روسيا قد انتقدت بحدة، خطة السلام المقترحة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي عرفت باسم (صفقة القرن)، مؤكدةً أن من شأنها تدمير كل التقدم الذي تم تحقيقه حتى الآن في المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.وقال لافروف لمسؤولين فلسطينيين يقومون بزيارة إلى موسكو، بحسب ترجمة نشرتها السفارة الروسية في إسرائيل وتم نشرها في سلسلة من التغريدات: "لأكثر من عامين يعد زملاء أمريكيون بتقديم (صفقة القرن) إلا أن المعلومات المتوفرة تجعل من الممكن تقييم أن هذه الصفقة سوف تدمر كل ما تم تحقيقه حتى الآن"، بحسب ما جاء على موقع (عكا).وأضاف: "إن موسكو غير سعيدة بالمناخ الحالي في المنطقة، وترى بالتدخل الأمريكي مقلقا".ورأى أن الخطر الأكبر، في الموقف الأمريكي الذي يهدف إلى الترويج لنُهج أحادية، وكسر الأساس القانوني الدولي لحل المشكلة الفلسطينية.وتابع في لقاء مع ممثلي 12 فصيل فلسطيني – من ضمنهم الفصيلان الرئيسيان، (فتح) و(حماس) – هدف إلى سد الفجوات بين الفصائل والمضي قدما نحو تشكيل حكومة موحدة: "للأسف فإن الشديد، خلق الإنقسام الفلسطيني، ذرائع للتقدم على طول الخط لكسر الأسس المقبولة عموما لتسوية إسرائيلية-فلسطينية".