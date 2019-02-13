مقتل ثلاثة جنود من الحزام الأمني في جنوب اليمن

رام الله - دنيا الوطنقتل ثلاثة جنود من قوات الحزام الأمني في مديرية المحفد بمحافظة أبين إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبة تابعة للقوات الأمنية.ووفقاً لمصادر أمنية، فإن العبوة انفجرت اثناء مرور المركبة الأمنية شمال المنطقة وأسفر الانفجار عن مقتل ثلاثة جنود وجرح آخرين، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وتأتي العمليات في المحفد، رداً على الحملة الأمنية التي نفذتها قوات الحزام الأمني ونجحت في طرد مسلحي تنظيم القاعدة الذين كانوا يسيطرون على المديرية.وكانت حملة أمنية واسعة مدعومة من التحالف العربي قد أطلقت في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي لملاحقة أفراد مرتبطين بالقاعدة في محافظة أبين.وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة حول اليمن الصادر في يناير 2019 قد أشاد بجهود السعودية والإمارات في مكافحة "الإرهاب" في اليمن معتبراً أن تلك الجهود قد أدت لانحسار التنظيمات جنوب البلاد.