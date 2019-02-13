نتنياهو يلتقي سراً بوزير خارجية عمان في وارسو

رام الله - دنيا الوطنكشفت (القناة 13) الإسرائيلية، النقاب عن لقاء سري، جمع كلاً من رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو"، ووزير خارجية دولة عمان "يوسف بن علوي" ظهر اليوم الأربعاء، في وارسو.ووفقاً للقناة ذاتها، دخل وزير الخارجية العماني "يوسف بن علوي" الفندق الذي يقيم فيه نتنياهو في بولندا، من خلال موقف أرضي للسيارات، للحفاظ على سرية المناقشات التي تجري بينهما على هامش مؤتمر وارسو.